1 сентября линейки в школах Иркутской области начнутся с поднятия флага России Фото: Евгения ГУСЕВА

В новом учебном году во всех школах и колледжах Приангарья каждую неделю будет проходить церемония поднятия (выноса) Государственного флага Российской Федерации. Мероприятие обязательно будут проводить утром первого дня учебной недели, а также в государственные праздники и памятные даты. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- В соответствии со стандартом школа может самостоятельно, исходя из своих возможностей и климатических особенностей местности, определить место проведения церемонии и ее форму (поднятие флага на флагштоке либо вынос флага на древке), - отметили в правительстве региона.

Также во время церемонии предусмотрено исполнение гимна России.

Напомним, Президент Российской Федерации Владимир Путин поддержал предложение начинать учебную неделю с подъема флага России и исполнения Государственного гимна страны в школах во время встречи с представителями общественности 25 апреля 2022 года.

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