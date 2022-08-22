Иркутяне ответили, планируют ли брать выходной 1 сентября, чтобы сходить к детям на линейку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во время очередного опроса, специалисты сервиса SuperJob выяснили у жителей Иркутска, планируют ли они брать выходной или отгул 1 сентября. Выяснилось, что 23% родителей школьников в День знаний хотят взять выходной за свой счет, чтобы проводить ребенка на линейку. Еще 19% респондентов собираются отпроситься на полдня. А что по этому поводу думают работодатели?

- Как показал опрос работодателей, 4 из 10 иркутских компаний предоставляют родителям школьников выходной день 1 сентября, - отметили в пресс-службе SuperJob. - 17% официально, 21% — неофициально.

И еще один любопытный факт из опроса. оказывается, каждый пятый родитель в Иркутске испытывает стресс перед 1 сентября и началом нового учебного года. При этом матери тревожатся и планируют сопровождать детей на линейку чаще отцов.

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