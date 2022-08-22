Доверяют ли иркутяне компаниям, в которых работают, выяснил сервис SuperJob Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сервис SuperJob провел исследование и выяснил у жителей Иркутска, доверяют ли они компаниям, в которых работают. Оказалось, работодателям доверяют 70% опрошенных иркутян. Руководителям — 64%, а коллегам 71%. Кстати, руководители еще чаще доверяют своим подчиненным: в них не сомневаются 85%.

- Женщины доверяют руководителю и компании чаще мужчин, - уточнили в пресс-службе SuperJob.

И еще немного статистики. Иркутяне, зарабатывающие более 80 тыс. руб. в месяц, чаще других доверяют сослуживцам и начальству. А вот сибиряки с зарплатой менее 50 тыс. руб., — своей компании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Раскрывают ли зарплаты сотрудников в компаниях Иркутска, выяснил сервис SuperJob (Подробности)

Сервис SuperJob выяснил, где в рабочее время предпочитают обедать жители Иркутска (Подробности)

Иркутяне ответили, планируют ли брать выходной 1 сентября, чтобы сходить к детям на линейку (Подробности)