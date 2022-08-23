Движение через ж/д переезд в поселке Култук ограничат 23 августа
Фото: Иван ТИМОФЕЕВ
В Иркутской области на железнодорожном переезде 5302 километре ВСЖД, который находится в поселке Култук на берегу Байкала, сегодня, 23 августа, проводят ремонтные работы. Из-за этого движение транспорта через указанный железнодорожный переезд ограничено. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги.
- Ограничение будет действовать с 9 утра до 13.00, - говорят специалисты. - Для автотранспортных средств высотой до 3.4 м имеется альтернативный путь проезда под железнодорожным мостом.
Напомним, что через ж/д переезд в Култуке проходит автомобильная дорога А-333 «Култук-Монды».
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