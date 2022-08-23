Десять скамеек установили на тропе к Сухому озеру в Иркутской области. Фото предоставлено ФГБУ "Заповедное Прибайкалье"

Десять антивандальных скамеек, 20 кормушек для птиц и 11 информационных стендов появилось на туристической тропе, ведущей к Сухому озеру в поселке Большое Голоустное в Иркутской области. Об этом сообщает ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

- Все это вместе поспособствует посетителям Прибайкальского национального парка в восприятии природных объектов на маршруте и более близкому знакомству с ними, - рассказали в заповеднике.

Тропа к Сухому озеру – один из любимых в регионе маршрутов выходного дня. Он доступен, как пожилым, так и семьям с детьми из-за своей непродолжительности и легкости маршрута: пройти нужно всего 600 метров, преодолевают это расстояние большинство туристов менее, чем за полчаса.

- На тропе можно встретить деревья с необычными формами ствола и кроны, а также понаблюдать за разными видами птиц или просто насладиться воздухом, пропитанным запахом хвои и байкальской свежести, - говорят инспекторы.

Именно тем, кто хочет посидеть в лесу, подышать, узнать что-то новое, прочитав информацию на стендах о муравейниках, деревьях и многом другом, придутся по душе новшества на тропе к Сухому озеру.

Напомним, что ранее сотрудники нацпарка рассказывали о продолжении благоустройства Большой Байкальской тропы.

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