100 тысяч рублей выплатит УК упавшей из-за плохой уборки двора девочке в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Суд Октябрьского района Иркутска обязал выплатить одну из управляющих организаций города 100 тысяч рублей девочке, упавшей из-за некачественной уборки двора. Ребенок при падении получил травмы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

- Ненадлежащим образом была очищена территория внутридворового проезда, расположенного между многоквартирным домом и детской площадкой, - говорят в ведомстве. - Установлено, что содержание, в том числе уборка, вышеуказанного участка по договору управления многоквартирным домом отнесена к компетенции управляющей организации.

Иск в суд о взыскании морального вреда был направлен прокурором. Требования пострадавшей стороны были удовлетворены. Исполнение их также находится на контроле прокуратуры.

Читайте также:

В Иркутск пришла промозглая осенняя погода с температурой около +10...+15 днем. Погода на неделю с 22 августа в Иркутске обещает осенний холод и хандру. Рассказываем, как надолго (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08