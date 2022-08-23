16-летний мотоциклист погиб в ДТП в Усольском районе Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В минувшие сутки в Приангарье произошло сразу две аварии с участием подростков. Так, вечером 22 августа в деревне Куда Иркутского района 15-летний водитель мотоцикла Racer столкнулся с автомобилем Nissan March. Школьника госпитализировали с травмами. Выяснилось, что мотоцикл он взял у отца без разрешения. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области

- Спустя несколько часов того же дня на 3 км автодороги «Новожилкино-Ключевое» Усольского района 16-летний водитель мотоцикла «ИЖ Юпитер-5» не справился с управлением и допустил наезд на дорожное ограждение, - рассказали в ведомстве. - В результате произошедшего находившийся за рулем школьник погиб. Его 15-летний пассажир травмирован и доставлен в больницу.

В момент ДТП оба подростка были без мотошлемов. Родители погибшего рассказали, что сын купил мотоцикл самостоятельно.

Автоинспекторы акцентируют внимание на то, что с начала года с участием школьников-мотоциклистов зарегистрировано 28 ДТП. В них 2 подростка погибли и 28 травмированы.

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