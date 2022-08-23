Рассказываем, как долго продлится изменение маршрутов автобусов №27, 49, 67 в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Изменение маршрутов автобусов №27, 49, 67 в Иркутске временно введут с 27 августа. Это связано с проведением монтажных работ наружных сетей канализации на улице Шевцова, 33. Также на участке от улицы Пархоменко до улицы Фрунзе временно закроют движение транспорта. Об этом сообщают в пресс-службе администрации областного центра.

Изменение маршрутов автобусов №27, 49, 67 в Иркутске: сроки

- С 19.00 27 августа до 10.00 28 августа будут изменены схемы движения автобусов по маршрутам № 27 «м/р Топкинский – Ц.Рынок – м/р Топкинский», № 49 «м/р Топкинский – Автовокзал – Ц. Рынок – Ж.Д. Вокзал – Цирк – Автовокзал – м/р Топкинский», № 67 «м/р Топкинский – м/р Первомайский», - отмечают в администрации Иркутска.

Изменение маршрутов автобусов №27, 49, 67

При следовании из центра в Топкинский после Рабочего Штаба автобус проследует в объезд: по улицам Шевцова, Пшеничная, Спартаковская, Фрунзе, Шевцова. При движении из микрорайона Топкинский в центр города после улицы Шевцова автобусы пойдут по улицам Фрунзе, Спартаковская, Пшеничная, Шевцова и далее по маршрутам. При этом в обоих направлениях из маршрутов исключат остановочный пункт «Онкодиспансер».

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