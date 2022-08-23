100 тысяч рублей выплатит управляющая компания за травму ребенка в Иркутске Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Иркутске суд обязал управляющую компанию оплатить моральный ущерб ребенку. Девочка получила травму на внутридворовом проезде, расположенном между многоквартирным домом и детской площадкой. За уборку территории отвечала УК. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- Вопреки требованиям закона, условиям заключенного договора уборка надлежащим образом не была проведена, в результате чего несовершеннолетняя при падении получила травмы, - отметили в ведомстве.

Прокуратура района направила в суд исковое заявление. Требования были удовлетворены. В пользу девочки взыскана компенсация морального вреда в размере 100 тысяч рублей.

Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.

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