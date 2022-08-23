Крупный пожар на асфальтобетонном заводе предотвратили в Иркутском районе Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Ночью 23 августа под Иркутском произошел пожар на территории асфальтобетонного завода.

К месту произошедшего, на 17 километр Качугского тракта, были направлены 5 спецмашин и 19 спасателей. На площади 200 квадратных метров пламя охватило разлитые мазут и битум, а также утеплитель под металлической обшивкой на 6 емкостях. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Существовала угроза распространения огня на другие емкости, - рассказали в ведомстве. - Всего на территории находилось 6 емкостей с битумом общим объемом 200 кубических метров и 2 емкости с мазутом объемом по 80 кубических метров.

Тушили открытый огонь с помощью пенной атаки. Через час пожар был полностью ликвидирован. Вскоре спасатели провели контрольное вскрытие металлической обшивки и проливку тлеющего утеплителя. К счастью, никто не пострадал.

Дознаватели МЧС России установили, что накануне вечером работники предприятия заполнили емкости битумом и поставили нагреваться. В какой-то момент произошло вскипание горючего вещества, оно вытекло из бочки и загорелось. По факту случившегося будет проведена доследственная проверка.

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