В Иркутске под видом косметического лосьона продавали алкоголь Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Больше 40 флаконов со спиртосодержащей жидкостью изъяли полицейские в одном из торговых павильонов в Ленинском округе Иркутска. Сообщение о продаже из-под прилавка под видом косметического лосьона поступило правоохранителям от местных жителей. Упаковки объемом 100 мл направлены на исследование. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- За незаконную розничную продажу спиртосодержащей продукции в отношении предпринимателя возбуждено административное расследование. Ему грозит штраф до 200 тысяч рублей с конфискацией, - рассказали в ведомстве.

Если же экспертиза установит, что качество "лосьона" не соответствует требованиям безопасности, будет возбуждено уголовное дело.

Полиция настоятельно просит жителей Приангарья не употреблять спиртосодержащие косметические средства, так как это может быть опасно для жизни и здоровья.

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