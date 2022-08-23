Поиски потерявшейся на Олхинском плато туристки завершены в Иркутской олбасти Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

22 августа во время прогулки на Олхинском плато пропала 37-летняя иркутянка. Женщина заблудилась в незнакомой местности. Однако в 18.20 туристка смогла связаться с единой дежурно-диспетчерской службой Шелеховского района и сообщить о том, что она сбилась с дороги и плутает по лесу. Спасателям сибирячка полностью описала пройденный маршрут. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Сотрудники отряда экстренного реагирования пожарно-спасательной службы региона незамедлительно выехали по указанным координатам. Женщина находилась между скальниками «Медвежата» и «Старуха», - рассказали в ведомстве.

Спасатели преодолели около десяти километров, пока ночью не обнаружили иркутянку. Туристка находилась в удовлетворительном состоянии, позже ее доставили в город.

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