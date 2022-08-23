Бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ пройдет в Иркутске с 24 по 26 августа Фото: Олег УКЛАДОВ

Жителей и гостей Иркутска приглашают пройти бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ. Также эта акция абсолютно анонимна, а результат становится известен в течение 15 минут. Об этом сообщают в пресс-службе Министерства здравоохранения Иркутской области.

- На 1 июля 2022 года в Иркутской области зарегистрировано 29 322 случаев ВИЧ-инфекции, - отмечают в минздраве. - Большинство вновь выявленных случаев зафиксировано в возрастной группе 30-39 лет.

За последние 10 лет зарегистрировано первичное выявление и в старшей возрастной группе от 50 лет и старше. Основным путем передачи инфекции остаются незащищенные половые контакты.

КОНКРЕТНО

24 августа с 10:00-15:00 у МУП «Центральный рынок», парковка со стороны ул. Чехова;

25 августа с 9:00-15:00 ул. Байкальская 279, парковка у Байкал Бизнес Центр;

26 августа с 10:00 до 16:00 Бульвар Гагарина, Памятник Александру 3.

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