Мужчина задушил жену из-за беспорядка в квартире в Иркутской области Фото: Олег ЗОЛОТО

В Приангарье расследуют уголовное дело о жестоком убийстве. В преступлении обвиняют 45-летнего жителя Шелехова. По версии следствия, 17 августа мужчина вместе со своей сожительницей находились в квартире в микрорайоне Привокзальный. Между влюбленными началась ссора. Причиной этому стал беспорядок. Разозлившись, пьяный сибиряк голыми руками задушил 37-летнюю женщину. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

- Следователи задержали фигуранта в порядке ст. 91 УПК РФ, предъявили ему обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"), - рассказли в ведомстве.

В настоящее время решается вопрос о мере пресечения в виде заключения под стражу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Робота-санитара для эвакуации раненых с поля боя создал инженер из Иркутска. Андрей Золотоев уже прославился благодаря медиаботам и самодельным электромобилям. (подробности)

Поиски потерявшейся на Олхинском плато туристки завершены в Иркутской олбасти. (подробности)