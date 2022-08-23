Больше 30 километров продолжалась погоня ДПС за пьяным водителем в Ангарске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Ангарске инспекторам ГИБДД пришлось проехать больше 30 километров, чтобы задержать лихача за рулем «Тойота Королла». Утром 21 августа полицейские заметили иномарку с затонированным лобовым стеклом. Правоохранители подали сигнал об остановке, но водитель его проигнорировал и попытался скрыться, выехав на трассу. Во время погони мужчина несколько раз выезжал на встречку, вытесняя машины на обочину. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Вместе с присоединившимся к погоне экипажем ДПС Межмуниципального отдела МВД России «Усольский», ангарские полицейские заблокировали автомобиль в одном из дворов города Усолье-Сибирское, - рассказали в ведомстве. - Горе-автомобилистом оказался 27-летний усольчанин с явными признаками опьянения.

Год назад мужчину лишили водительских прав за нетрезвую езду. От процедуры освидетельствования на на наличие алкоголя в крови он отказался. Решается вопрос о возбуждении против лихача уголовного дела по статье «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость».

Кроме того, в отношении правонарушителя составлено 6 административных материалов, в том числе за неподчинение полицейским, проезд на запрещающий сигнал светофора, отсутствие полиса ОСАГО, а также за наличие «тонировки».

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