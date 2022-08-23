Еще 555 человек заразились коронавирусом в Иркутской области за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

23 августа число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Приангарье за все время увеличилось до 309 058. Еще 555 человек заразились в минувшие сутки. Об этом сообщают в пресс-службе оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией в Иркутской области.

- Госпитализировано в больницы региона 659заболевших, это на 20 пациентов больше, чем накануне, - говорят в оперштабе. - Выздоровело с начала пандемии 299 139 человек. Еще 827 справились с болезнью за сутки.

Из-за коронавируса умерли 8 719 жителей Приангарья. От иных, не связанных с COVID-19, заболеваний скончался 751 человек.

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