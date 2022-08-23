Рассказываем, на каких площадка пройдет Ночь кино в Иркутской области 2022. Фото: правительство Иркутской области

Всероссийская ежегодная акция «Ночь кино» в Иркутской области пройдет 27 августа. В программе акции запланирован концерт группы «КонтраБанда» в летнем кинотеатре и киноквиз от команды КВН Everybody club. Гостям проведут экскурсию в кинотеатральной проекционной, познакомятся с раритетным операторским оборудованием и посетят хранилище архивов легендарной Восточно-Сибирской студии кинохроники. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Приангарья.

Ночь кино в Иркутской области 2022: площадки

Главной площадкой празднования станут Дом кино и летний кинозал Иркутского областного кинофонда. Там с 15:30 до полуночи состоится показ современных картин и классики мирового кинематографа. Всего в регионе таких мест будет 12: в Иркутске, Байкальске, Железногорске-Илимском, Зиме, Саянске, Усолье-Сибирском, Усть-Илимске, Усть-Ордынском автономном округе, поселках Качуг, Куйтун, Белореченский.

Ночь кино в Иркутской области 2022 пройдет также в Галерее Бронштейна в региональном центре. Организаторы обещают гостям события показ видео-арта по мотивам выставки «Тала».

- Его создали, вдохновившись сюжетами работ с выставки, художник современного танца Анастасия Лоншакова, режиссер Алексей Виноградов и оператор Виктор Первоушин, - рассказали в Галерее современного искусства. – Съемки проходили на иркутских улицах и в прибайкальских степях.

Ночь кино в Галерее современного искусства намечена также на 27 число. На встрече будут присутствовать создатели видео-арта.

Ночь кино в Иркутской области 2022: какие фильмы

Зрители увидят фильм-катастрофу «Одна», молодежную комедию «Вне зоны доступа», короткометражку из внеконкурсной программы «Фестиваля уличного кино – 2022», драму «Грех», фильм-сюрприз, название которого станет известно в день акции. Две картины, которые выбраны народным голосованием, «Последний Богатырь: Посланник Тьмы» и «Пара из будущего».

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