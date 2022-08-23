Минобр: документационная нагрузка для учителей Иркутской области будет снижена Фото: Андрей КАРА

по инициативе Президента России Владимира Путина перечень документов, с которыми работают учителя, сокращен до пяти основных позиций. Соответствующие изменения внесены в Федеральный Закон об образовании. В своем докладе министр образования Иркутской области Максим Парфенов подтвердил, что нововведения начнут действовать с 1-го сентября. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Приангарья.

- В ответственность педагогов войдет заполнение рабочей программы по предмету, журнала учета успеваемости, журнала внеурочной деятельности для тех, кто ею занимается, плана воспитательной работы и характеристик на обучающихся – для классных руководителей, - отмечают в правительстве региона.

По словам Максима Парфенова, высвободившееся от заполнения отчетности время позволит педагогам совершенствовать технологии обучения и воспитания, создать условия для новой комфортной образовательной среды.

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