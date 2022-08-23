Рассказываем, где открыли дополнительные пункты вакцинации в Иркутске Фото: Олег ЗОЛОТО

Дополнительные пункты вакцинации в Иркутске открыли в торговых центрах. Об этом сообщают в пресс-службе администрации областного центра. В регионе продолжает расти число случаев заражения коронавирусом. Жителям региона настоятельно рекомендуют делать прививки, чтобы обезопасить себя от коварной болезни.

Дополнительные пункты вакцинации в Иркутске: торговые центры

- Теперь привиться можно в «ЯркоМолле» ежедневно с 12:00 до 20:00, в «Европарке» с 9:00 до 20:00, а также в «Юбилейном» с 12:00 до 20:00 по субботам, - рассказали в администрации Иркутска. - В выходные дни работает пункт на площади у стадиона «Труд» с 12:00 до 20:00.

Дополнительные пункты вакцинации в Иркутске: больницы

Кроме того, кабинеты для иммунизации расположены в поликлиниках. Дополнительно к пунктам, работающим в больницах, организована работа в городском центре профпатологии с 8:00 до 16:00 с понедельника по пятницу, с 9:00 до 17:00 в отделении профилактических осмотров на улице Партизанской, 74ж, а также в здравпункте авиазавода. С 12:00 до 19:00 работает пункт на Центральном рынке. Полный список адресов, где ставят прививку от COVID-19, можно посмотреть ЗДЕСЬ.

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