На улице Советской в Иркутске благоустроили дворы. Фото: Валентин Карпов.

Жители домов №№ 127, 127А и 127Б по улице Советская в Иркутске не нарадуются - этим летом дворы преобразились. Проезды заасфальтировали, поставили новые скамейки, урны и мусорные баки, обрезали деревья и убрали два самовольно поставленных гаража, освободив место для парковки. В планах доукомплектовать детскую площадку у дома № 127А и оборудовать новую у дома №127Б.

- Мы получили отличный результат, - прокомментировал депутат городской Думы Алексей Кудрявцев. - Работа над проектированием велась при активном участие неравнодушных жильцов, каждый этап ими строго контролировался. Подрядчик вносил необходимые корректировки и оперативно устранял замечания.

Тем временем, приводят в порядок двор по улице Свердлова, 38. Раньше там был поросший бурьяном пустырь, где после дождей собиралась вода, а теперь оформляется комфортная зона отдыха.

- Решена проблема с водоотведением, двор заасфальтирован, появилась парковка с выделенными местами для жильцов дома, - рассказал заместитель председателя Думы Иркутска Сергей Юдин. - В ближайшее время в центре двора завершат обустройство конструкций с деревьями.

Работы финансируются за счет «депутатского фонда», который формируется из бюджета Иркутска.