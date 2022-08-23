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Происшествия23 августа 2022 8:18

Женщина погибла за рулем перевернувшейся Mazda Demio под Нижнеудинском

Сибирячка скончалась до приезда медиков
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Женщина погибла за рулем перевернувшейся Mazda Demio под Нижнеудинском

Женщина погибла за рулем перевернувшейся Mazda Demio под Нижнеудинском

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Mazda Demio съехала в кювет и перевернулась в Нижнеудинском районе, недалеко от поселка Камышет. За руем в этот момент 65-летняя женщина. По предварительной информации, жительница Тайшета не справилась с управлением. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- От полученных травм она погибла на месте до прибытия скорой медицинской помощи, - рассказали в ведомстве.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка. Устанавливаются все причины и условия произошедшего.

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