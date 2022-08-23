Женщина погибла за рулем перевернувшейся Mazda Demio под Нижнеудинском Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Mazda Demio съехала в кювет и перевернулась в Нижнеудинском районе, недалеко от поселка Камышет. За руем в этот момент 65-летняя женщина. По предварительной информации, жительница Тайшета не справилась с управлением. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- От полученных травм она погибла на месте до прибытия скорой медицинской помощи, - рассказали в ведомстве.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка. Устанавливаются все причины и условия произошедшего.

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