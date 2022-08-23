Группа из 60 человек сутки искала грибницу из Шелехова

Группа из 60 человек сутки искала грибницу в лесу в Эхирит-Булагатском районе Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Днем 20 августа в полицию поступило сообщение о пропавшей в лесу женщине.

67- летняя жительница Шелеховского района отправилась собирать грибы неполалеку от деревни Батхай, но заблудилась. Незамедлительно были организованы поиски. В тайгу направилась группа из 60 человек, среди которых были сотрудники уголовного розыска, участковые уполномоченные полиции, сотрудники МЧС, добровольцы и сотрудники администрации. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Утром, 21 августа пропавшая была обнаружена, при себе у нее не было питьевой воды и продуктов питания, - рассказали в ведомстве. - Женщина пояснила, что не предпринимала попыток самостоятельно выбраться из леса, чтобы не сбиться с пути, а также опасалась, что не хватит сил пройти большое расстояние.

Полицейские доставили шелеховчанку домой. В настоящее время ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Спасенная женщина поблагодарила полицейских и спасательный отряд за оперативность и проявленный профессионализм.

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