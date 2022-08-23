Скрывавшегося 15 лет в Тульской области убийцу этапировали в Иркутск

В Иркутской области осужден мужчина за убийство, совершенное в 2007 году. Фото: СУ СК России по Иркутской области

В Бодайбинском районе раскрыто преступление 15-летней давности. Следствием и судом установлено, что в октябре 2007 года компания из трех мужчин возвращалась на машине с вахты из поселка Кропоткина. Во время поездки они выпивали алкоголь, и разгорелся конфликт. Сибиряки остановились около озера Гераськино, где началась драка. Один из них схватил камень и ударил им обидчика по голове. Тот погиб на месте. Оставив тело погибшего в лесу, злоумышленник и второй мужчина, управлявший автомобилем, уехали. Об этом сообщают в пресс-службах СУ СК России по Иркутской области и региональной прокуратуры.

- Долгое время преступление оставалось нераскрытым. Следователи третьего отдела совместно со следователями-криминалистами регионального СК и с сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД России по Иркутской области провели кропотливую работу по раскрытию этого преступления, - рассказали в ведомствах. - Они вышли на след 53-летнего мужчины в феврале 2022 года. Он был задержан на территории Тульской области, где скрывался с 2007 года, и этапирован в город Иркутск.

Несмотря на то, что подсудимый не признал вины, а тело так и не было найдено, следователи СК собрали достаточно доказательств его причастности к убийству. Суд назначил мужчине 9 лет в колонии строго режима.

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