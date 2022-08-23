Сиротам компенсируют аренду жилья на время ремонта квартир по найму в Иркутской области Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Детям-сиротам и детям без попечения родителей будут выплачивать компенсации за аренду жилья на время ремонта в предоставленных раннее по договору найма квартирах в Иркутской области. Губернатор Приангарья Игорь Кобзев подписал соответствующий указ сегодня, 23 августа. Об этом сообщил ИА IrkutskMedia со ссылкой на главу региона в социальных сетях.

По словам Игоря Кобзева, эта категория граждан изначально находится в очень непростом положении, и государство помогает таким людям с жильем. Поэтому справедливо, что и во время ремонтов это право на жилье не должно нарушаться.

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