Segezha Group поддержит лучших студентов лесных специальностей. Фотография предоставлена компанией.

23 августа стартовала новая корпоративная Стипендиальная программа Segezha Group (MOEX: SGZH, входит в АФК «Система»). Холдинг запустил систему поощрения талантливых и перспективных учащихся техникумов и колледжей, получающих образование по техническим специальностям лесной промышленности.

Проект охватывает 7 регионов присутствия компании – Республику Карелия, Красноярский край, Архангельскую, Вологодскую, Иркутскую, Костромскую и Кировскую области. Принять участие в конкурсе могут учащиеся 2-4 курсов профильных техникумов и колледжей – всего 9 учебных заведений. Будет отобрано 50 лучших студентов. Стипендиаты получат ежемесячную выплату в размере 3 тыс. рублей в период теоретических занятий, гарантированное место для прохождения производственной практики на одном из 11 предприятий Группы, опытного наставника, возможность участия в корпоративных мероприятиях холдинга, новый круг общения с профессионалами в сфере лесопромышленного комплекса.

Вице-президент по управлению персоналом Segezha Group Оксана Тихонова говорит: «Современный леспром является высокотехнологичной отраслью. На предприятиях нашего холдинга установлено передовое оборудование. В фокусе внимания – выпуск продукции высоких переделов сырья. Одновременно идет ускоренная цифровизация – практически на всех направлениях внедряются высокотехнологичные ИТ-решения. Для реализации планов дальнейшего развития компании нам нужны квалифицированные, мотивированные на профессиональный рост сотрудники. Мы готовы поддерживать потенциальных членов нашей команды уже во время обучения в колледжах и техникумах – с прицелом на дальнейшее трудоустройство в нашем холдинге».

Подать заявку на корпоративную стипендию и получить о ней более подробную информацию можно на официальном сайте Segezha Group.

Справка:

Segezha Group – уникальный российский лесопромышленный холдинг. Он выделяется в отрасли полным циклом собственной лесозаготовки и специализацией на выпуске широкой линейки высокомаржинальной продукции. В фокусе развития – экологичные технологии глубокой переработки древесины и максимально безотходного использования сырья. Группа является одним из крупнейших лесопользователей в мире. Общая площадь арендуемого лесфонда составляет 15,7 млн га, а объем расчетной лесосеки – 22,7 млн куб. м (с учетом ПИП – приоритетных инвестиционных проектов).

Стабильность бизнеса гарантируется высокой степенью самообеспеченности сырьем – 84% потребностей компании в древесине покрывается за счет собственных ресурсов. С целью увеличения вклада российских лесов в общепланетарную борьбу с изменением климата, а также улучшения их продуктивности во всех лесных активах Группы внедряются принципы устойчивого лесопользования на основе научно подтвержденной интенсивной модели. Segezha Group занимает лидерские позиции по целому ряду высокоэкологичной, углероддепонирующей продукции лесопромышленного комплекса.

Так, холдингу принадлежит 1-е место в России по производству бумаги для многослойных мешков, выпуску промышленных бумажных мешков и пиломатериалов. Трудовой коллектив растет и развивается вместе с холдингом – сейчас в нем уже около 20 тыс. человек.