Уличные светильники меняют на улице Декабрьских Событий в Иркутске. Фото: администрация Иркутска

Уличное освещение обновят по Декабрьских Событий в Иркутске. Там светильники ЖКУ-16 заменят на светодиодные. К работам уже приступили, до конца августа предстоит установить 104 новых фонарей. Об этом сообщают в пресс-службе администрации областного центра.

– Новое оборудование произведено на заводе в городе Ангарске, оно позволит почти в два раза экономить электроэнергию, а также добиться хорошей видимости объектов на освещаемом участке. При этом их срок службы составляет около 20 лет, что приведет к снижению затрат на содержание, – пояснил начальник департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда администрации Иркутска Сергей Сергеев.

Аналогичные работы проводят и на улице Ширямова – здесь будет заменено 109 светильников. Кроме этого, определена подрядная организация на выполнение работ по строительству новых сетей наружного освещения и установке 200 светодиодных светильников на улице Карпинская.

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