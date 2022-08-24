Какой будет погода в Иркутске 24 августа, рассказали синоптики Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Погода в Иркутске 24 августа будет снова ненастной и прохладной. Синоптики обещают, что воздух в среду прогреется лишь до +14…+16 градусов. Прогноз приводит Иркутский Гидрометцентр.

Погода в Иркутске 24 августа

- Погода в Иркутске 24 августа: переменная облачность, ветер дует северо-западный со скоростью 6-11 м/с, - добавляют метеорологи. – В городе прогнозируем слабый дождь.

Атмосферное давление в городе, по данным Яндекса, в норме - составляет 727 миллиметров ртутного столба. Такой будет погода в Иркутске 24 августа, а чего ждать по области? В Приангарье сегодня также переменная облачность, кратковременные дожди ждут в Чунском, Тайшетском, Братском, Усть-Кутском, Киренском, северо-восточных, Казачинско-Ленском районах, в отдельных территориях региона в среду возможны грозы. Порывы ветра могут достигать 14 м/с.

Днем в районах от +12…до +17. Однако, если облачность будет высокой, похолодает до +4..+9. Также в Иркутской области ожидается заморозки до -3.

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