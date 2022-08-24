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Общество24 августа 2022 1:11

Иркутский эпидемиолог Сергей Балахонов стал одним из победителей Всероссийского конкурса врачей 2022

Сергей Балахонов признан одним из лучших врачей России
Мария КНЯЗЕВА
Иркутский эпидемиолог Сергей Балахонов признан одним из лучших врачей России. Фото с сайта Министерства здравоохранения Иркутской области

Иркутский эпидемиолог Сергей Балахонов признан одним из лучших врачей России. Фото с сайта Министерства здравоохранения Иркутской области

Директор Иркутского научно-исследовательского противочумного института Сибири и Дальнего Востока Сергей Балахонов признан одним из лучших врачей России. Он стал победителем Всероссийского конкурса врачей 2022. Итоги конкурса опубликованы на сайте Министерства здравоохранения Российской Федерации.

- Центральная конкурсная комиссия Министерства здравоохранения Российской Федерации подвела итоги и определила победителей Всероссийского конкурса врачей, - гласит сообщение.

Награду Сергей Владимирович получил за создание нового метода диагностики. Напомним, что конкурс этот проводится с 2001 года, участвуют в нем медики со всей страны. Лучших определяют по номинациям, таким, как «Лучший педиатр», «Лучший неонатолог», «Лучший терапевт», «Лучший хирург», «Лучший руководитель медицинской организации» и т.д.

А также отмечают наградами особые случаи в медицине, например, «За проведение уникальной операции, спасшей жизнь человека», «За создание нового метода лечения», «За создание нового метода диагностики» и другие.

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