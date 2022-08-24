Иркутский эпидемиолог Сергей Балахонов стал одним из победителей Всероссийского конкурса врачей 2022

Иркутский эпидемиолог Сергей Балахонов признан одним из лучших врачей России. Фото с сайта Министерства здравоохранения Иркутской области

Директор Иркутского научно-исследовательского противочумного института Сибири и Дальнего Востока Сергей Балахонов признан одним из лучших врачей России. Он стал победителем Всероссийского конкурса врачей 2022. Итоги конкурса опубликованы на сайте Министерства здравоохранения Российской Федерации.

- Центральная конкурсная комиссия Министерства здравоохранения Российской Федерации подвела итоги и определила победителей Всероссийского конкурса врачей, - гласит сообщение.

Награду Сергей Владимирович получил за создание нового метода диагностики. Напомним, что конкурс этот проводится с 2001 года, участвуют в нем медики со всей страны. Лучших определяют по номинациям, таким, как «Лучший педиатр», «Лучший неонатолог», «Лучший терапевт», «Лучший хирург», «Лучший руководитель медицинской организации» и т.д.

А также отмечают наградами особые случаи в медицине, например, «За проведение уникальной операции, спасшей жизнь человека», «За создание нового метода лечения», «За создание нового метода диагностики» и другие.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08