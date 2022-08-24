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Общество24 августа 2022 2:55

Рассказываем, как долго продлится ограничение движения по улице Маршала Конева в Иркутске

Ограничение движения по улице Маршала Конева в Иркутске продлится до 25 августа
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Рассказываем, как долго продлится ограничение движения по улице Маршала Конева в Иркутске

Рассказываем, как долго продлится ограничение движения по улице Маршала Конева в Иркутске

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Ограничение движения по улице Маршала Конева в Иркутске продлится несколько часов в два этапа. Это связано со строительством сетей водоснабжения и канализации. Об этом сообщают в пресс-службе администрации областного центра.

Ограничение движения по улице Маршала Конева в Иркутске

- С 09:00 до 21:00 часов 24 августа и с 09:00 до 21:00 часов 25 августа 2022 года будет ограничено движение автотранспорта по улице Маршала Конева в районе дома 21/6 бульвара Рябикова, - уточняют в администрации Иркутска.

Таким образом, ограничение движения по улице Маршала Конева в Иркутске займет ровно сутки. Автомобилистов города настоятельно просят быть внимательными на дорогах и заранее планировать маршрут.

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