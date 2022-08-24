Власти Иркутской области: строительство дамб в Тайшетском районе необходимо ускорить. Фото: правительство Иркутской области

В поселке Шиткино и в селе Бирюса Тайшетского района к концу подходят работы по строительству двух дамб, которые предназначены для защиты населенных пунктов от затопления водами реки Бирюсы. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- В Тайшетском районе шло строительство трех инженерных защит, одну – в селе Шелехово – в конце прошлого года завершили и сдали в эксплуатацию. Работы еще на двух объектах подрядной организации необходимо ускорить, - отметил глава региона Игорь Кобзев. - Объекты инженерной защиты в Тайшетском районе должны быть завершены до конца года.

В селе Бирюса строительство инженерной защиты протяженностью 6,1 километра выполнил на 30%. На объекте работают 25 единиц техники, вскоре туда направят еще два экскаватора, грунтовый каток и до десяти самосвалов. Завершить строительство планируют в ноябре, а до конца года ввести в эксплуатацию.

В поселке Шиткино работы выполнены на 80%. Там работы закончат к 30 сентября. В октябре будет получено заключение о соответствии, после чего дамбу введут в эксплуатацию.

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