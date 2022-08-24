Поздравляем с днем рождения главврача Иркутской областной детской клинической больницы Юрия Козлова. Фото: ГБУЗ Иркутская государственная областная детская клиническая больница

Сегодня, 24 августа, день рождения отмечает заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, главврач Иркутской областной детской клинической больницы, победитель Всероссийского конкурса «Лучший врач России» в категории «Лучший детский хирург» 2010 года, член Российской, а еще - Европейской и Тихоокеанской Ассоциаций детских хирургов, Международной педиатрической эндохирургической ассоциации, почетный гражданин Иркутской области, «доктор Юра», Юрий КОЗЛОВ.

От всей души поздравляем Вас, Юрий Андреевич, с этим замечательным праздником. Желаем успехов в работе и во всех начинаниях, здоровья, счастья, благополучия.

С уважением, коллектив Иркутского филиала медиагруппы «Комсомольская правда».