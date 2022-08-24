МегаФон улучшил качество связи для 35% населения Иркутской области. Фото компании МегаФон.

Оператор модернизировал более 210 базовых станций в локациях с наибольшей нагрузкой и повышенным спросом на быстрый мобильный интернет. Результаты работы уже ощутили жители 90 населенных пунктов региона.

Значительных улучшений удалось достичь благодаря перераспределению трафика, особенно в пиковые часы нагрузки на сеть: в вечернее время и в выходные дни. Кроме того, теперь у владельцев смартфонов больше возможностей пользоваться сервисом VoLTE (Voiceover LTE). Абонент может без потери качества общаться с собеседником по телефону и одновременно пользоваться интернетом.

«Ежедневно сотни тысяч абонентов в Иркутской области решают свои задачи, планируют дела и держат связь с близкими, используя мобильный телефон. В этом году мы провели масштабную модернизацию сети не только в столице региона, но и в областных, районных центрах, малых территориях. С помощью рефарминга частот в диапазоне 900 МГц наши специалисты увеличили покрытие сети 4G, усилили проникновение радиосигнала внутри помещений и повысили производительность оборудования для комфортного интернет-серфинга», – отмечает директор МегаФона в Иркутской области Егор Белый.

Основные работы проводились в городах Ангарск, Братск, Шелехов, Усолье-Сибирское, Зима, Саянск, Тулун, Нижнеудинск, Тайшет, Усть-Илимск, Усть-Кут, Киренск, Железногорск-Илимский, Байкальск. В этих агломерациях проживает более 35% населения всего региона. По данным МегаФона, в среднем один абонент там тратит от 4 до 9 ГБ трафика в месяц, что сопоставимо с показателями столицы области – Иркутска.

Модернизация сети МегаФона кроме городов также прошла и в малых населенных пунктах. Жители более 75 поселков, сел и деревень теперь могут значительно быстрее загружать популярные цифровые сервисы разных форматов – видео и музыкальные платформы, приложения для работы, учебы, банкинга и онлайн-покупок. Аналитики МегаФона подтверждают высокую востребованность услуг передачи данных вдали от мегаполисов. Например, за месяц среднестатистический абонент отдаленного поселка Харанжино в Братском районе, где в том числе прошли улучшения на сети, скачивает около 14 ГБ трафика.

Справка:

МегаФон – оператор цифровых возможностей, оператор №1 в России по покрытию сети и скорости мобильного интернета, что подтверждают независимые исследования международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,4 млн клиентов.