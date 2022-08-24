С 3 сентября в Иркутске автобусы направят по новой дороге на улице Баумана Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутске завершен 1 этап ремонта участка дороги от 18-го до 21-го Советского переулка. В связи с этим с 3 сентября маршруты общественного транспорта будут пролегать через улицу Баумана. Это касается автобусов № 13 «Н.Ленино – Центр (через пр. Марата)», № 24 «6 м/р Н.Ленино – Авиазавод», № 25 «Н.Ленино – пос. Жилкино», № 30 «Ц.Рынок – больница №8 в Н.Ленино » ( при следовании от 21-го Советского переулка), № 37 «Н.Ленино – Ц.Рынок», № 46 «м/р Березовый – ул. Воровского – Авиазавод» (при движении из мкр. Березовый). Об этом сообщают в пресс-службе администрации областного центра.

- Для посадки и высадки пассажиров будут оборудованы новые остановочные пункты: «Переулок археолога Михаила Герасимова» (в районе строения № 259/3 по ул. Баумана), «Переулок академика Окладникова» (около дома № 241 по ул. Баумана); «20-й Советский переулок» (около дома № 233и по ул. Баумана); «Детский сад» (около дома № 229/2 по ул. Баумана); «ул. Севастопольская» (около дома № 189 по ул. Баумана), - рассказали в в администрации Иркутска.

Также новые остановки введут на муниципальных маршрутах. С 3 сентября автобусы № 13, 24, 25 будут забирать и высаживать пассажиров в пунктах под названием: «Переулок археолога Михаила Герасимова», «Переулок академика Окладникова», «20-й Советский переулок», «Детский сад», «ул. Севастопольская». Такие же изменения ждут автобусы № 37, 46 при следовании из микрорайона Березовый. Во время следования маршрута № 30 общественный транспорт будет останавливаться на «Переулке археолога Михаила Герасимова», «Переулке академика Окладникова». Однако это актуально лишь для рейсов к больнице № 8.

Часть остановок наоборот-будет исключена из схемы движения маршрутов. Автобусы № 13, 24, 25, 37 и 46 (при следовании из мкр. Березовый) больше не будут высаживать пассажиров на «ул. Баумана», «Поликлинике № 8», «Почте» и «Детской поликлинике». Также на остановке «ул. Баумана» нельзя будет сесть на автобус № 30.

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