625 случаев заражения коронавирусом выявили в Иркутской области за сутки Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

625 случаев заражения коронавирусом выявили в Приангарье 24 августа. Всего с начала пандемии зарегистрировано 309 683 подтвержденных случая заболевания. Об этом сообщают в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией в Иркутской области.

- Лечение в больницах проходят 678 пациентов с диагнозом COVID-19, что на 19 больше по сравнению с предыдущим днем, - рассказали в оперштабе. - За сутки с болезнью справились 630 человек, с начала пандемии – 299 769.

К сожалению, были зафиксированы и смертельные случаи. Так, за все время коронавирус забрал жизни 8 719 жителей Иркутской области. Умерло от иных, не связанных с COVID-19, заболеваний 752 пациента.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мужчина задушил жену из-за беспорядка в квартире в Иркутской области. Пара была пьяна. (подробности)

Робота-санитара для эвакуации раненых с поля боя создал инженер из Иркутска. Андрей Золотоев уже прославился благодаря медиаботам и самодельным электромобилям. (подробности)