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Происшествия24 августа 2022 5:33

Рецидивист насмерть забил трубой обидчика жены в новогоднюю ночь в Тайшете

Убитый обвинил женщину в воровстве
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Мужчина насмерть забил трубой обидчика жены в Тайшете. Фото: СУ СК России по Иркутской области

Мужчина насмерть забил трубой обидчика жены в Тайшете. Фото: СУ СК России по Иркутской области

В Тайшете суд вынес приговор 32-летнему сибиряку, который встав на защиту своей жены, убил человека. Все произошло в новогоднюю ночь. Компания из трех мужчин и женщины готовилась встретить 2022-й год в вагончике вблизи железнодорожного переезда. Однако дружеские беседы за алкоголем вскоре перетекли в ссору. Один из рабочих обвинил супругу знакомого в воровстве его телефона. Об этом сообщают в пресс-службах СУ СК России по Иркутской области и региональной прокуратуры.

- Фигурант, заступаясь за женщину, взял металлическую трубу и нанес ею множество ударов по голове потерпевшего, лежащего на кровати. От полученных повреждений мужчина скончался в больнице, - рассказали в ведомствах.

Собранные следственным отделом по городу Тайшет СУ СК России по Иркутской области доказательства помогли суду вынести решение. Неоднократно судимого сибиряка признали виновным в убийстве. К слову, это был не первая жертва на счету мстителя. Ближайшие 9 лет он проведет в исправительной колонии особого режима.

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