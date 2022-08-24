Стало известно, когда начнет действовать ограничение движения по плотине ГЭС в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Внимание, автомобилисты. Ограничение движения по плотине ГЭС в Иркутске продлится несколько дней. Ночью 25 августа участок будет полностью закрыт для транспорта из-за переноса контактной сети троллейбусов и нанесением разметки. Затем дорогу вновь откроют, лишь сузив проезжую часть. Об этом сообщают в пресс-службе администрации областного центра.

Ограничение движения по плотине ГЭС в Иркутске

- С 22.00 24 августа до 07.00 25 августа плотина Иркутской ГЭС будет полностью закрыта для движения транспорта, - уточняют в администрации города, - с 7.00 25 августа на плотине ГЭС будут открыты обе полосы движения с небольшим сужением до 30 августа со стороны нижнего бьефа для установки барьерного ограждения и обустройства пешеходного тротуара.

Автолюбителей Иркутска просят быть внимательными на дорогах и заранее планировать свой маршрут в связи с изменением схемы движения.

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