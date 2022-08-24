Одностороннее движение в центре микрорайона Союз в Иркутске организуют с 1 сентября Фото: Александр ГЛУЗ

Одностороннее движение в центре микрорайона Союз в Иркутске будет организовано с 1 сентября. Об этом сообщают в пресс-службе администрации областного центра.

- Соответствующие дорожные знаки будут установлены от дома № 14 до № 14/4 в проезде Юрия Тена и на противоположной стороне, - уточняют в администрации Иркутска.

Организация одностороннего движения в центре микрорайона Союз в Иркутске позволит сделать участок более безопасным для водителей. Автомобилистов просят быт внимательными на дорогах.

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