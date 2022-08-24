Сквер в переулке Волконского заканчивают благоустраивать в Иркутске. Фото: Пресс-служба администрации Иркутска

В Иркутске почти готово новое место для отдыха - сквер в переулке Волконского. Поскольку вблизи находится Храм Преображения Господня, дома-музеи декабристов и театр пилигримов, здесь всегда гуляет много туристов и иркутян.

Раньше это была заброшенная территория, а теперь здесь уложили тротуарную плитку и бордюры, заасфальтировали основание проезда, поверх которого выложат плитку, устанавливают фонари. Скоро появятся лавочки и урны, высадят деревья и кусты. Работы выполнены на 80%.

- Ставим амбициозную задачу - привести в порядок весь прилегающий квартал. Речь о сносе старых построек, реконструкции домов-памятников, монтаже наружного освещения, благоустройстве прилегающих территорий, - подчеркнул мэр Иркутска Руслан Болотов. - Мы меняем подход к процессам благоустройства города, особенно его центру. Все должно быть удобно, красиво, долговечно, органично дополнять друг друга, при это важно сохранять историческое наследие.