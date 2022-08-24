Банда черных лесорубов незаконно вывезла за рубеж древесину на 1,4 млрд рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приангарье следователи предъявили еще одно обвинение контрабандистам леса. Возбуждено уголовное дело. По данным правоохранителей, участники ОПГ с 2016 по 2021 годы вывезли за пределы России более 202 тысяч кубометров древесины общей стоимостью свыше 1,4 миллиарда рублей. Также членов банды подозревают в незаконном создании юрлиц, сбыте заведомо нелегально заготовленного леса и легализации денег, заработанных преступным путем. Об этом сообщают в пресс-службах ГУ МВД России, а также Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры и Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

- В настоящее время задержаны предполагаемый лидер и восемь активных участников преступного сообщества. Еще один иностранный гражданин, предположительно, являющийся вторым организатором криминальной деятельности, объявлен в межгосударственный розыск, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Членов банды задержали транспортные полицейские совместно с Сибирской оперативной таможней.

Сегодня двое из них заключены под стражу, в четверо под домашний арест, остальные — под подпиской о невыезде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Рассказываем, где открыли дополнительные пункты вакцинации в Иркутске. Дополнительные пункты вакцинации в Иркутске открыли в торговых центрах. (подробности)

37 млн рублей получит Иркутск на реализацию проекта «Ледовый город. Счастье чистой воды». Проект стал одним из победителей конкурса Ростуризма. (подробности)

Робота-санитара для эвакуации раненых с поля боя создал инженер из Иркутска. Андрей Золотоев уже прославился благодаря медиаботам и самодельным электромобилям. (подробности)