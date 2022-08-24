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Происшествия24 августа 2022 10:09

Банда черных лесорубов незаконно вывезла за рубеж древесину на 1,4 млрд рублей

Контрабандистам предъявили новое обвинение
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Банда черных лесорубов незаконно вывезла за рубеж древесину на 1,4 млрд рублей

Банда черных лесорубов незаконно вывезла за рубеж древесину на 1,4 млрд рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приангарье следователи предъявили еще одно обвинение контрабандистам леса. Возбуждено уголовное дело. По данным правоохранителей, участники ОПГ с 2016 по 2021 годы вывезли за пределы России более 202 тысяч кубометров древесины общей стоимостью свыше 1,4 миллиарда рублей. Также членов банды подозревают в незаконном создании юрлиц, сбыте заведомо нелегально заготовленного леса и легализации денег, заработанных преступным путем. Об этом сообщают в пресс-службах ГУ МВД России, а также Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры и Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

- В настоящее время задержаны предполагаемый лидер и восемь активных участников преступного сообщества. Еще один иностранный гражданин, предположительно, являющийся вторым организатором криминальной деятельности, объявлен в межгосударственный розыск, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Членов банды задержали транспортные полицейские совместно с Сибирской оперативной таможней.

Сегодня двое из них заключены под стражу, в четверо под домашний арест, остальные — под подпиской о невыезде.

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