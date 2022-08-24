Волонтеры Segezha Group почистили побережье Белого моря. Фото предоставлено компанией.

17-19 августа на побережье Белого моря волонтеры Segezha Group (MOEX: SGZH, входит в АФК «Система») провели экологический субботник. Они очистили от антропологического следа более 7 км береговой линии уникального биосферного заповедника в Онежском Поморье - Национального парка «Кенозерский». Волонтеры собрали 9 мешков пластика, стекла и прибрежного мусора, привели в порядок эко-тропу «Птицы, рыбы и киты», созданную холдингом совместно с жителями села Пурнема.

В уборке приняли участие сотрудники Группы из Москвы, Республики Карелия, Красноярского края, Архангельской, Костромской и Иркутской областей. К ним присоединились – известный башкирский блогер Раис Габитов, главный специалист отдела экологического просвещения Национального парка «Кенозерский» Анжела Забалдина и школьники из Пурнемы.

«Мы давно сотрудничаем с лесопромышленным холдингом Segezha Group. Здесь, в Онежском Поморье, мы реализовали идею эко-тропы со смотровой вышкой для наблюдения за белухами. В этом году много туристов – и вышка очень популярна среди них», - отмечает Анжела Забалдина.

В завершение субботника, рядом с информационными стендами местной флоре и фауне, установили новый противопожарный аншлаг.

«Это первое выездное мероприятие наших волонтеров. Мы собрали региональных лидеров, обменялись идеями, опытом – надеемся, что работа по защите природы активизируется. Segezha Group - социально ответственный бизнес. Например, в прошлом году мы проложили эко-тропу и построили смотровую вышку для наблюдения за белухами в районе мыса Глубокий. В этом году усиливаемся за счет активных амбассадоров социальной ответственности из числа сотрудников наших предприятий. Опыт первых добровольческих инициатив убедительно доказывает, что волонтёрство – серьезный инструмент построения эффективных корпоративных коммуникаций. Наше движение крепнет под единым брендом Segezha Group – сегодня нас уже 150 человек и волонтерская деятельность концентрируется вокруг трех основных направлений: экологическое, социальное и интеллектуальное», - говорит руководитель направления по корпоративной социальной ответственности Segezha Group Надежда Рулева.

Справка:

Segezha Group – уникальный российский лесопромышленный холдинг. Он выделяется в отрасли полным циклом собственной лесозаготовки и специализацией на выпуске широкой линейки высокомаржинальной продукции. В фокусе развития – экологичные технологии глубокой переработки древесины и максимально безотходного использования сырья. Группа является одним из крупнейших лесопользователей в мире.

Общая площадь арендуемого лесфонда составляет 15,7 млн га, а объем расчетной лесосеки – 22,7 млн куб. м (с учетом ПИП – приоритетных инвестиционных проектов). Стабильность бизнеса гарантируется высокой степенью самообеспеченности сырьем – 84% потребностей компании в древесине покрывается за счет собственных ресурсов. Международный статус ответственного перед обществом и окружающей средой лесопользователя подтверждается тем, что 88% лесных участков компании сертифицировано по стандартам международной добровольной лесной сертификации (без учета «Интер Форест Рус»). С целью увеличения вклада российских лесов в общепланетарную борьбу с изменением климата, а также улучшения их продуктивности во всех лесных активах Группы внедряются принципы устойчивого лесопользования на основе научно подтвержденной интенсивной модели.

Segezha Group занимает лидерские позиции по целому ряду высокоэкологичной, углероддепонирующей продукции лесопромышленного комплекса. Так, холдингу принадлежит 1-е место в России по производству бумаги для многослойных мешков, выпуску промышленных бумажных мешков и пиломатериалов. В глобальном масштабе Группа на 2-м месте – по производству крафт-бумаги и выпуску индустриальной бумажной упаковки; а также на 5-м – по производству большеформатной березовой фанеры. Компания также на 3-м месте среди ведущих европейских производителей пиломатериалов. Segezha Group представляет собой международный холдинг - география активов охватывает 14 государств, при этом все основные производства сосредоточены исключительно на территории Российской Федерации.

Компания уверенно чувствует себя на глобальном рынке лесной продукции и гибко реагирует на малейшие изменения деловой конъюнктуры в мире – она представлена на рынках более чем 100 стран. Трудовой коллектив растет и развивается вместе с холдингом – сейчас в нем уже около 20 тыс. человек.

Подробнее на сайте: http://segezha-group.com