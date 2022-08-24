Лобовое столкновение минивэна и внедорожника произошло в Усть-Куте Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Усть-Куте инспекторы ГИБДД разбираются в обстоятельствах аварии. Около 22 часов 23 августа на перекрестке улиц Халтурина и Дзержинского «Тойота Ленд Крузер» повернул налево и не пропустил движущуюся навстречу «Тойоту Эстима». Из-за чего машины столкнулись на высокой скорости. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- В результате дорожно-транспортного происшествия 36-летний водитель внедорожника и 31-летний мужчина, который находился за рулем минивэна, не пострадали, - отмечают в ведомстве.

Лихача на «Тойота Ленд Крузер» привлекли к административной ответственности за нарушение правил проезда перекрестка и отсутствие страхового полиса. Однако медосвидетельствование показало, что водитель минивэна был нетрезв. Также он не имеет водительских прав и ранее уже был замечен пьяным за рулем. Полицейскими решается вопрос о привлечении его к уголовной ответственности.

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