Отключение горячей воды в Иркутске 25 августа - где пройдет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

"Обращаем внимание: 25 и 26 августа в некоторых домах Иркутска будет ограничено горячее водоснабжение для проведения ремонтных работ на тепловой сети, чтобы не допустить аварийной ситуации". Такое объявление об отключении горячей воды в Иркутске 25 августа появилось в аккаунтах Оператора тепловых сетей в соцсетях.

Отключение горячей воды в Иркутске 25 августа

- В Свердловском округе проведем ремонт тепловой сети по улице 4-ой Железнодорожной, - уточняют энергетики. - В Правобережном округе - по улицам Советская, 109/2 и Российская, 2а. В Ленинском округе -в переулке Западный, 17.

В результате временно остаться без горячей воды придется довольно многим горожанам. В списке попадающих под отключение улиц - Касьянова, 2-ая и 4-я Железнодорожная, Маяковского, Боткина, Джамбула, Пушкина, Профсоюзная, Челнокова в Свердловском округе. В Ленинском - ул. Вокзальная, Академика Образцова, Ледовского, пер. Восточный. В Правобережном - ул. Советская, Российская, проезд Угольный. Где то отключение горячей воды в Иркутске 25 августа продлится весь день, а где-то захватит и 26 августа. Напомним, 25 августа в Свердловском округе Иркутска ( по другим адресам) пройдет отключение холодной воды, которое продлится до 27 августа.