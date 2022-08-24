За убийство приятеля в новогоднюю ночь житель Тайшета получил 9 лет колонии. Фото: СК.

В Тайшете осужден мужчина за убийство знакомого. Дело было в новогоднюю ночь - на 1 января 2022 года, который четверо человек встречали вместе. Произошло убийство, об обстоятельствах которого рассказывают в СУ СК России по Иркутской области и областной прокуратуре.

- Следствием и судом установлено, что в ночь с 31 декабря 2021 года на 1 января 2022 года 32-летний мужчина распивал спиртные напитки в вагончике для временного проживания в Тайшете со своей супругой и двумя мужчинами, - уточняют обстоятельства трагедии в СК.

Мирно новый год встретить не удалось. Праздник стал последним днем жизни для одного из мужчин, который поссорился с женой своего приятеля. Заступаясь за женщину, тот взял металлическую трубу и бил потерпевшего, лежащего на кровати, по голове. Остановить "мстителя" никто не сумел и забитый им мужчина умер в больнице.

Как выяснилось, нападавший уже был неоднократно судим, в том числе и за убийство. Ближайшие 9 лет по решению суда он проведет в колонии строгого режима.