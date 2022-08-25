Погода в Иркутске 25 августа Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Какой будет погода в Иркутске 25 августа? Синоптики поделились прогнозом. Увы, в четверг в городе снова ненастно – дожди и по-осеннему холодно. Об этом рассказали метеорологи Иркутского Гидрометцентра.

Погода в Иркутске 25 августа

Погода в Иркутске 25 августа практически не будет отличаться от прохладных будней этой недели. В столице Приангарья сегодня пройдет небольшой дождь. По данным Яндекса, выпадет 8% месячной нормы осадков.

- Погода в Иркутске 25 августа: переменная облачность, дует северо-западный ветер со скоростью 6-11 м/с, - добавляют сотрудники регионального Гидрометцентра. – Днем температурные показатели составят +14…+16 градусов.

Атмосферное давление в областном центре в норме – 724 миллиметра ртутного столба. Что касается прогноза по региону, погода в Иркутской области 25 августа также обещается с переменной облачностью и дождями – местами кратковременными, местами с грозами. Порывы ветра могут достигать в этот день 14 м/с. Столбики уличных термометров покажут днем +13…+18, если небо затянут облака, похолодает до +8.

Напоминаем, что каждый день до 26 августа в Приангарье ожидаются заморозки – подробности.

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