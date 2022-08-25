Иркутянам рассказали, какие продукты позволяют взбодриться Фото: Евгения ГУСЕВА

Осень у многих людей вызывает апатию и хандру: не хочется никуда идти, что-либо делать. В такие периоды люди часто начинают баловать себя лишней долькой шоколада или еще одной чашечкой кофе. Но это продукты, которые употреблять в большом количестве не рекомендуется. И, к счастью, не только они помогают человеку взбодриться. Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала NEWS.ru, что нужно включить в рацион питания, чтобы бороться с сонливостью.

Эксперт считает, что помогут справиться со сплином морепродукты и брокколи.

- Продукты, богатые хромом, морепродукты, брокколи дадут возможность быстрее почувствовать бодрящий эффект от не очень большого количества кофе и сладкого. И человек при этом не будет сильно поправляться, - считает диетолог.

Кстати, врач также поделилась, какие напитки могут заменить кофе – подробности есть у NEWS.ru

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