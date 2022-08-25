Как защитить домашних животных от смога рассказал ветеринар Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Животные устроены иначе, чем люди и если нам нужно защищать от смога, прежде всего, дыхательную систему, то у домашних питомцев все иначе. Ветеринар высшей категории Михаил Шеляков рассказал корреспонденты NEWS.ru, что нужно делать, чтобы помочь братьям нашим меньшим.

- У животных в первую очередь страдает зрительная, - поделился с NEWS.ru эксперт. - Так как у братьев наших меньших площадь глаз по отношению к черепу значительно больше. Профилактика тут достаточно простая. Есть специализированные защитные капли, которыми на регулярной основе стоит обрабатывать глаза своего питомца.

А что же при смоге делать людям, и главное, чего не делать NEWS.ru сказала врач-терапевт – подробности здесь.

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