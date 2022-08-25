Выставка картин Русского музея «Бубновый валет» открыта в Иркутске с 25 августа. Фото: министерство культуры Иркутской области

В Иркутске с 25 августа начала работу выставка картин «Бубновый валет». Полотна привезли в столицу Приангарья из Государственного Русского музея. Всего в экспозиции – 42 произведения искусства. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Экспозицию уже называют подарком иркутянам на 85-летие области. Привезти картины получилось в рамках подписанного в этом году соглашения между Иркутской областью и Государственным Русским музеем. Это событие – лишь часть долгосрочного сотрудничества.

- На выставке представлены произведения наиболее заметных «бубнововалетовцев» из собрания Русского музея – это Петр Кончаловский, Илья Машков, Роберт Фальк, Александр Куприн, Давид Бурлюк, - рассказали в министерстве культуры региона. - Экспозиция демонстрирует новаторство и высочайший уровень живописного мастерства художников начала ХХ века в их развитии.

Находится вернисаж в филиале Иркутского художественного музея - Галерее сибирского искусства. Оценить мастерство талантливых авторов можно будет в течение двух месяцев - до 26 октября.

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