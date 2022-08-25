Четыре человека пострадали в ДТП на трассе «Байкал» возле Слюдянки Фото: ГУ МВД по Иркутской области

При столкновении двух иномарок четыре человека пострадали на федеральной трассе «Байкал». ДТП произошло накануне вечером, 24 августа, вблизи Слюдянки. AUDI 100 и KIA K5 двигались во встречном направлении, когда произошла авария. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- В результате автоаварии с полученными травмами госпитализированы 19-летние водитель и пассажирка европейского седана, а также 32-летняя женщина, управлявшая корейской легковушкой, и ее 36-летний пассажир, - отмечают в ведомстве.

Полицейские устанавливают причины и условия произошедшего и призывают водителей соблюдать правила дорожного движения, не совершать на дороге необдуманных и резких маневров, так как это может привести к трагическим последствиям.

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