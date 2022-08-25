Пожар на оптово-розничной базе ликвидируют пожарные в городе Усть-Куте Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В 5:16 25 августа в экстренные службы Усть-Кута поступил звонок от очевидцев. Люди сообщили, что на улице Некрасова горит здание оптово-розничной базы. Когда спасатели приехали по адресу, огонь охватил второй этаж и крышу. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Из-за сложной конструктивной особенности здания и большой пожарной нагрузки огонь быстро распространялся внутри помещений магазинов, - отмечают в ведомстве. - Позднее обнаружение пожара также осложняло ситуацию. Тушение велось одновременно на двух участках.

При помощи звеньев газодымозащитной службы спасатели тушили пожар внутри павильонов, а снаружи приходилось снимать металлическую обшивку здания при помощи ручных инструментов, после чего проливать утеплитель, по которому огонь распространялся внутри стен и перекрытий.

К счастью, никто не пострадал. В 5:50 пожар был локализован на площади более 200 квадратов. После полного тушения пожара будет установлен размер ущерба.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Открытие H&M состоялось в Иркутске перед окончательным уходом с российского рынка. (подробности)

В Иркутске первоклассница может остаться без передних зубов из-за халатности коммунальщиков. Управляющая компания подала апелляцию, проиграв в суде 100 000 рублей за травму ребенка в Иркутске. (подробности)