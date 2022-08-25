За 1,8 млн рублей продают слона из IKEA в Иркутске. Фото: сайт «Авито.ру»

На просторах сети в Приангарье уже продавали "легендарную" акулу и плюшевого медведя из IKEA. Примечательным в объявлениях были цены, которые авторы публикаций устанавливали на мягкие игрушки: от 1,25 миллионов до 2,5 миллионов рублей. Теперь 1,8 млн рублей просит иркутянка за серого пушистого слона. Информация об этом опубликована на сайте «Авито».

- Мягкий хорошенький слоник в качестве подушки для сна. Очень удобно спать с ним в обнимку, - говорится в сообщении.

К слову, на сайте можно найти объявление о продаже такого же слона из ИКЕА, однако его стоимость хозяйка оценила в 1 тысячу рублей.

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